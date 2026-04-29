17:09, 29 апреля 2026Силовые структуры

Избивавший на улице подростков россиянин избежал тюрьмы

В Екатеринбурге осудили мужчину за нападение на подростков на улицах города
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Екатеринбурге осудили мужчину за нападение на подростков на улицах города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда по региону.

Он обвинялся по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Как установил суд, в октябре 2025 года мужчина на улицах в Академическом районе без причины избил трех несовершеннолетних. По заключению эксперта, мужчина в момент совершения противоправного деяния страдал заболеванием, которое лишало его возможности осознавать свои действия и руководить ими.

Суд решил освободить его от уголовной ответственности за деяние, совершенное в состоянии невменяемости, и применить к нему меру принудительного лечения в медицинском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Ранее сообщалось, что подростки с электрошокерами напали на сверстников в Подмосковье.

    Последние новости

    В «Северстали» ответили на призыв к Мордашову вернуть в Россию что-то из офшоров

    Иностранец на улице избил и изнасиловал россиянку

    Стало известно о дисквалификации украинца Мудрика на четыре года за допинг

    Мерцу предрекли место в истории как «канцлеру-лжецу»

    Затянутый под щетку трактора 12-летний школьник из Москвы залез на технику из-за любви

    В Москве девушка решила изобразить успешную жизнь с целью впечатлить парня и прогадала

    В центре Москвы перекрыли движение

    В сети восхитились внешностью вышедшей в свет 14-летней дочери певицы Пинк

    Отсутствие у России лунных тренажеров объяснили

    Известный стример из Казахстана заявил о депортации из России

    Все новости
