Избивавший на улице подростков россиянин избежал тюрьмы

В Екатеринбурге осудили мужчину за нападение на подростков на улицах города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда по региону.

Он обвинялся по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Как установил суд, в октябре 2025 года мужчина на улицах в Академическом районе без причины избил трех несовершеннолетних. По заключению эксперта, мужчина в момент совершения противоправного деяния страдал заболеванием, которое лишало его возможности осознавать свои действия и руководить ими.

Суд решил освободить его от уголовной ответственности за деяние, совершенное в состоянии невменяемости, и применить к нему меру принудительного лечения в медицинском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях.

