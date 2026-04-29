Подполье: Киев провел показную эвакуацию из безопасных зон Херсонской области

Киев и международные благотворительные организации провели демонстративную эвакуацию на правый берег Днепра в Херсонской области, при этом вывоз жителей осуществлялся преимущественно из безопасных районов. Об этом в Telegram-канале сообщила пророссийская подпольная организация «Херсонское сопротивление».

«Эвакуируют они, как правило, не тех, кто в этом действительно нуждается, проживая в красной зоне, а тех, кто живет в относительной безопасности», — говорится в сообщении.

При этом, как утверждают представители подполья, местные власти нередко оказывают давление на жителей и настаивают, чтобы они уезжали самостоятельно, иногда сопровождая это угрозами.

