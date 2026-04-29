Мерцу предрекли место в истории как «канцлеру-лжецу»

Вагенкнехт предрекла Мерцу место в истории как «канцлеру-лжецу»

Лидер партии BSW, ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость»), Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за новый бюджет страны. По ее словам, он войдет в историю как «канцлер-лжец», который привел Германию к упадку, написала политик в Х.

«Бюджет на 2027 год стал сокрушительным ударом по будущему страны», — указала она. Вагенкнехт заявила, что документ предполагает рекордное перевооружение и наращивание долгов на 200 миллиардов евро.

Политик напомнила, что перед выборами Мерц обещал решать задачи без новых долгов и сборов. «Он оказался еще более некомпетентным, чем предшественники», — заключила основательница BSW.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что за последние 20 лет жители Германии «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия». Он отметил, что «иллюзия вечного процветания не сохранится» и уточнил, что ситуация сейчас настолько серьезна, что уклоняться от темы больше нельзя.

Мерц допустил, что подвергнется нападкам за такие слова, но отметил, что все равно настаивает на своей позиции, продиктованной совестью и присягой. На фоне всего этого он убежден в необходимости реформы пенсионной системы, а также сфер здравоохранения и налогообложения.