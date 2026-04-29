Мерцу предрекли место в истории как «канцлеру-лжецу»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:54, 29 апреля 2026

Вагенкнехт предрекла Мерцу место в истории как «канцлеру-лжецу»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Лидер партии BSW, ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость»), Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за новый бюджет страны. По ее словам, он войдет в историю как «канцлер-лжец», который привел Германию к упадку, написала политик в Х.

«Бюджет на 2027 год стал сокрушительным ударом по будущему страны», — указала она. Вагенкнехт заявила, что документ предполагает рекордное перевооружение и наращивание долгов на 200 миллиардов евро.

Политик напомнила, что перед выборами Мерц обещал решать задачи без новых долгов и сборов. «Он оказался еще более некомпетентным, чем предшественники», — заключила основательница BSW.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что за последние 20 лет жители Германии «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия». Он отметил, что «иллюзия вечного процветания не сохранится» и уточнил, что ситуация сейчас настолько серьезна, что уклоняться от темы больше нельзя.

Мерц допустил, что подвергнется нападкам за такие слова, но отметил, что все равно настаивает на своей позиции, продиктованной совестью и присягой. На фоне всего этого он убежден в необходимости реформы пенсионной системы, а также сфер здравоохранения и налогообложения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok