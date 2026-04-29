Москвичам назвали время схода снега

10:25, 29 апреля 2026Экономика

Москвичам пообещали сход снега к 1 мая
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Снежный покров в столице растает к 1 мая, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В течение среды, 29 апреля, ненастное влияние циклона будет постепенно ослабевать. В Москве ожидается облачная, вечером с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут небольшие кратковременные осадки в виде снега, мокрого снег, днем будет снег с дождeм. Ветер ожидается северо-западный, он будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду. После полудня ожидается температура в плюс 2-5 градусов, что аномально холодно для конца апреля и на 10 градусов ниже климатической нормы.

В ночь на четверг, 30 апреля, осадки прекратятся, а температура воздуха понизится до минус 3 градусов, что приведет к образованию гололедицы на дорогах. Днем температура воздуха повысится до плюс 8 градусов, местами пройдет дождь.

В пятницу, 1 мая, в дневные часы будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Потеплеет до плюс 8-11 градусов. Ветер ожидается северо-западный, западный, он будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщили, что 1 мая в Москве окажется не по-майски прохладным, отставая от календаря практически на месяц.

