18:42, 29 апреля 2026Экономика

На США обрушились «бейсбольные мячи»

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Jasmine Sahin / Shutterstock / Fotodom

На американский штат Миссури обрушился мощный град размером с бейсбольный мяч. Об этом сообщили в эфире телеканала Fox News.

Непогода в этой части США началась во вторник, 28 апреля. Град сильно повредил машины на парковках — у некоторых авто выбиты задние и лобовые стекла. По словам местных жителей, градины сравнимы по размеру с мячами для бейсбола.

Сильно пострадал также зоопарк Dickerson Park Zoo в городе Спрингфилд. Посетители и сотрудники учреждения не пострадали, чего не скажешь о животных. Так, от града не удалось спасти 21-летнего эму, он не выжил. Помимо этого из-за стихии пострадала птица нанду. Сейчас зоопарк временно закрыт для посещения.

Ранее на Санкт-Петербург обрушился град размером с перепелиное яйцо. На опубликованном очевидцами снимке видна ладонь одного из местных жителей, на которой лежит крупная градина.

