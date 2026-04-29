Экс-офицер Берлетик: Европе грозит втягивание в опосредованную войну против РФ

Европе грозит втягивание в опосредованную войну против России из-за одержимости Украиной. Такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Гленна Диесена.

Он заявил, что Европа фактически втягивается в опосредованный конфликт, направленный против России на территории Украины, и назвал это опасной тенденцией.

Также Диесен отметил, что целью такой политики не было прямое военное поражение России, а одним из обсуждаемых направлений стало сокращение российского экспорта энергоносителей в Европу. Он добавил, что в мирное время добиться этого было бы сложно, однако ситуация изменилась из-за перехода к условиям конфликта.

Ранее Берлетик уличил Запад в преувеличении возможностей передаваемого Киеву оружия. По его словам, таким образом Запад внушает украинцам ложные надежды, чтобы они продолжали вовлекаться в конфликт, а союзники Киева продолжали с одобрения общественности вкладывать деньги в противостояние с Россией.