10:40, 29 апреля 2026Путешествия

Названы популярные среди россиян в 2026 году страны

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В 2026 году российские туристы выбирают для путешествий Турцию, Таиланд и Египет. Популярные у соотечественников страны назвала директор по развитию бизнеса «Яндекс Путешествий» Анна Очеретько на конференции «Все включено», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что 32 процента опрошенных предпочли Турцию в качестве места для отпуска, еще 21 процент остановили выбор на Таиланде. В числе лидеров также оказались Египет (20 процентов) и Вьетнам (15 процентов).

Ранее эксперты назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники — им стал Минск. Уточняется, что перелет в столицу Белоруссии в период с 1 по 11 мая обойдется от 8,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — около 6,8 тысячи рублей.

