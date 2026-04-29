Мендель: Новая информация об окружении Зеленского демонстрирует мрачную картину

Представленные украинскими антикоррупционными органами данные о коррупции в высших эшелонах власти на Украине демонстрируют тревожную картину. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье для портала Substack.

«Новые данные, полученные от собственных украинских антикоррупционных органов, рисуют гораздо более мрачную картину. Ближайшее окружение Зеленского все больше становится похожим на авторитарную сеть мафиозного типа», — отметила она.

По ее словам, пока Украина теряет солдат на поле боя, приближенные к главе Украины торгуются из-за откатов, денег на залог и сохранения элитной недвижимости.

Ранее военнопленный Вооруженных сил Украины Сергей Кадунов заявил, что украинцы формируют группы для расправы над сотрудниками территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Он также поделился, что хотел бы задушить мобилизовавших его сотрудников ТЦК, если бы мог.