Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:38, 29 апреля 2026

Новые данные о ближайшем окружении Зеленского шокировали Украину

Мендель: Новая информация об окружении Зеленского демонстрирует мрачную картину
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Представленные украинскими антикоррупционными органами данные о коррупции в высших эшелонах власти на Украине демонстрируют тревожную картину. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье для портала Substack.

«Новые данные, полученные от собственных украинских антикоррупционных органов, рисуют гораздо более мрачную картину. Ближайшее окружение Зеленского все больше становится похожим на авторитарную сеть мафиозного типа», — отметила она.

По ее словам, пока Украина теряет солдат на поле боя, приближенные к главе Украины торгуются из-за откатов, денег на залог и сохранения элитной недвижимости.

Ранее военнопленный Вооруженных сил Украины Сергей Кадунов заявил, что украинцы формируют группы для расправы над сотрудниками территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Он также поделился, что хотел бы задушить мобилизовавших его сотрудников ТЦК, если бы мог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok