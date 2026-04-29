12:12, 29 апреля 2026Мир

Окружение Трампа рассказало о его режиме мероприятий после покушения

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен сохранить прежний режим участия в публичных мероприятиях, несмотря на недавнюю попытку покушения. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на людей из ближайшего окружения американского лидера.

По данным источника, Трамп «не позволит последнему инциденту изменить свой подход к президентству». В администрации подчеркнули, что график главы государства останется без изменений, а запланированные выступления не будут отменены или перенесены.

Стрельба на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме произошла вечером в субботу, 25 апреля, в Вашингтоне, в отеле Washington Hilton. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь. Нападавшим оказался калифорнийский учитель Коул Томас Аллен, его обвинили в покушении на президента США.

Накануне инцидента пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сделала загадочное заявление, где сообщила, что речь Трампа будет смешной, развлекательной, а в зале будут «выстрелы». В свою очередь американский телеведущий Джимми Киммел за несколько дней до ужина с участием американского президента пошутил про вдовство первой леди США Мелании Трамп.

Американский репортер Джон Вароли выразил мнение, что покушение на Трампа могло быть инсценировано, чтобы поднять рейтинг политика.

    Последние новости

    «Черный дождь». ВСУ атаковали регион России в двух тысячах километрах от границы. Местные жители показали необычные последствия

    В Москве захотевшего пошутить 12-летнего мальчика намотало на щетку трактора

    Бросивший жену по телефону российский певец объявил о помолвке

    Раскрыта судьба кредита Украине на 90 миллиардов евро

    Врачей в российском регионе поймали на использовании чата GPT при постановке диагнозов

    В российском городе пошел «черный дождь» после атаки БПЛА

    Окружение Трампа рассказало о его режиме мероприятий после покушения

    Желание Трампа блокировать Иран назвали благоприятным для России

    Назван самый популярный месяц для ремонта машин у россиян

    Тело девочки-подростка нашли на западе Москвы

    Все новости
