Операторы БПЛА сорвали ротацию ВСУ на стыке двух областей

БПЛА сорвали ротацию ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и барражирующих боеприпасов «Ланцет» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Действиями расчетов уничтожены бронетранспортеры Spartan, боевые бронированные машины "Козак" и другая техника, а также находившаяся в них живая сила ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее власти Украины назвали усиление мобилизации условием демобилизации ВСУ. По словам военного омбудсмена страны, сейчас командование не способно выстроить ротацию из-за большого числа уклонистов и дезертиров, а также коррупционных схем.