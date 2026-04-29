Папарацци сняли интимный момент солиста Måneskin с невестой в аэропорту

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 29 апреля 2026

Папарацци сняли интимный момент солиста Måneskin Дамиано Давида с невестой
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dovecameron

Папарацци сняли интимный момент солиста победившей в 2021 году на «Евровидении» итальянской группы Måneskin Дамиано Давида с невестой — бывшей звездой Disney Дав Кэмерон. Материал приводит Just Jared.

27-летнего музыканта и его 30-летнюю избранницу запечатлели в аэропорту в Риме, Италия. Он предстал перед камерой в бежевом пиджаке, черных брюках и с оранжевым галстуком. В свою очередь, девушка надела белый топ, темно-синие брюки и черное оверсайз-пальто. При этом фотографы запечатлели, как влюбленные целуются.

Ранее в апреле Кэмерон вошла в список самых красивых людей мира по версии журнала People. В интервью она рассказала, как жених на нее влияет. «Рядом с ним я чувствую себя красивой так, как никогда раньше. То, что я в себе ненавидела, он воспринимает иначе. "Это одна из самых прекрасных твоих черт", — говорит он», — заявила артистка.

В октябре 2025 года сообщалось, что Давид сделал Кэмерон предложение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok