Папарацци сняли интимный момент солиста Måneskin с невестой в аэропорту

Папарацци сняли интимный момент солиста Måneskin Дамиано Давида с невестой

Папарацци сняли интимный момент солиста победившей в 2021 году на «Евровидении» итальянской группы Måneskin Дамиано Давида с невестой — бывшей звездой Disney Дав Кэмерон. Материал приводит Just Jared.

27-летнего музыканта и его 30-летнюю избранницу запечатлели в аэропорту в Риме, Италия. Он предстал перед камерой в бежевом пиджаке, черных брюках и с оранжевым галстуком. В свою очередь, девушка надела белый топ, темно-синие брюки и черное оверсайз-пальто. При этом фотографы запечатлели, как влюбленные целуются.

Ранее в апреле Кэмерон вошла в список самых красивых людей мира по версии журнала People. В интервью она рассказала, как жених на нее влияет. «Рядом с ним я чувствую себя красивой так, как никогда раньше. То, что я в себе ненавидела, он воспринимает иначе. "Это одна из самых прекрасных твоих черт", — говорит он», — заявила артистка.

В октябре 2025 года сообщалось, что Давид сделал Кэмерон предложение.