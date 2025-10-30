Культура
13:26, 30 октября 2025

Солист Måneskin решил жениться на бывшей звезде Disney

TMZ: Солист Måneskin Дамиано Давид сделал предложение актрисе Дав Кэмерон
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images

Солист победившей в 2021 году на «Евровидении» итальянской группы Måneskin Дамиано Давид сделал предложение руки и сердца бывшей звезде Disney, популярной американской актрисе и певице Дав Кэмерон. Об этом пишет TMZ.

Папарацци сфотографировали пару во время прогулки, и фанаты заметили кольцо с бриллиантом на руке актрисы. По словам инсайдеров, они недавно обручились. При этом представители артистов на данный момент не дали никаких комментариев.

Дав Кэмерон наиболее известна благодаря ролям Лив и Мэдди в телесериале канала Disney «Лив и Мэдди», а также серии фильмов «Наследники», где она сыграла главные роли.

Ранее Дамиано Давид впервые рассказал о начале сольной карьеры и распаде коллектива. По его словам, музыканты решили пойти своим путем и попробовать построить собственную карьеру.

