Пассажир попытался избить стюарда со словами «я разнесу твою заднюю дверь»

The Sun: Пара с двумя детьми устроила дебош в самолете Jet2 и сорвала рейс

Разъяренный пассажир попытался избить стюарда и набросился на попутчика во время рейса авиакомпании Jet2 из Турции в Великобританию. Об этом стало известно The Sun.

Инцидент произошел 27 апреля, после того как лайнер вылетел из воздушной гавани Антальи. Мужчина путешествовал со своей супругой и двумя маленькими детьми. Пара была пьяна и начала ссориться еще в аэропорту, в самолете перепалка продолжилась. Когда попутчик и член экипажа попытались вмешаться, туристы устроили дебош и сорвали полет.

Очевидцы сообщили, что дети начали плакать, но это не остановило их родителей. «Я готов прямо сейчас! Я ирландец! Я разнесу твою заднюю дверь, ты, ублюдок! Чертов ублюдок!» — такими словами мужчина оскорбил бортпроводника, провоцируя его на драку.

При этом его партнерша также кричала на людей. В итоге туристы начали избивать друг друга. Уточняется, что во время потасовки удар кулаком в лицо получила и 60-летняя женщина. Когда пилот приказал дебоширу успокоиться, тот закричал: «Что вы собираетесь делать?! Что вы собираетесь делать?! Ничего!»

Командир воздушного судна экстренно изменил маршрут. Борт приземлился в авиагавани София. «Потребовалось 15 минут с момента посадки в Болгарии, прежде чем полицейские поднялись на борт», — сказал очевидец.

Супругов и их детей офицеры вывели из салона под аплодисменты попутчиков. Представитель авиаперевозчика отметил, что правоохранительным органам будет оказано полное содействие в расследовании. Также британский лоукостер намерен добиваться создания единого черного списка пассажиров, нарушающих дисциплину, чтобы те лишились полетов во всех авиакомпаниях страны.

Ранее пассажир украл кредитки попутчиков и закурил в туалете самолета. Он также напал на свою девушку и раскидал ее вещи по салону.

