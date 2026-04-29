02:31, 29 апреля 2026Мир

Пентагон задержал выделенные Конгрессом для Украины средства

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл в своей статье для газеты Washington Post раскритиковал Министерство войны США за задержку поставок военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.

Эти средства были утверждены Конгрессом в рамках бюджета на 2026 финансовый год, однако до сих пор не переданы Киеву.

Сенатор также заявил, что Пентагон игнорирует запросы законодателей относительно судьбы этих средств.

Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с усилением давления со стороны доноров, после того как Евросоюз (ЕС) одобрил выделение ей кредита в размере 90 миллиардов евро.

    Последние новости

    Зеленского заподозрили в перевозке VIP-бортом секретного груза двум странам

    Пентагон задержал выделенные Конгрессом для Украины средства

    Путин заявил о наступившем переломном моменте в России

    На Западе рассказали о расколе в Европе из-за идеи единой армии ЕС

    Извращенец облизал ноги сотне женщин и попал под суд

    В США объяснили появление «Ковра» у российского Су-57

    В российском городе расширили границы зоны ЧС

    Мощные удары дронов-камикадзе «Герань-2» по Харькову попали на видео

    В США призвали Украину забыть о военной победе над Россией

    Российский боец рассказал о минах ВСУ в виде электронных сигарет

    Все новости
