Посол раскрыл реакцию Бундестага на запрос о ядерном оружии для Украины

Бундестаг не ответил на запрос Госдумы о передаче Францией и Британией ядерных компонентов для Украины. Реакцию раскрыл посол России в Германии Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости.
«Разумеется, обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации было незамедлительно передано в бундестаг. Реакции на него пока не последовало», — рассказал посол.
24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.
Позднее в Госдуме заявили о риске эскалации из-за передачи Украине ядерного оружия.