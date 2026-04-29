07:45, 29 апреля 2026Мир

Посол раскрыл реакцию Бундестага на запрос о ядерном оружии для Украины

Нечаев: Бундестаг не ответил на запрос Госдумы о ядерных компонентах для Украины
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бундестаг не ответил на запрос Госдумы о передаче Францией и Британией ядерных компонентов для Украины. Реакцию раскрыл посол России в Германии Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости.

«Разумеется, обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации было незамедлительно передано в бундестаг. Реакции на него пока не последовало», — рассказал посол.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.

Позднее в Госдуме заявили о риске эскалации из-за передачи Украине ядерного оружия.

