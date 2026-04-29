Появились подробности о разборках между криминальными авторитетами в российском городе

В Приморском крае пройдет суд за подготовку покушения на авторитета

В Приморском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в подготовке покушения на бывшего криминального авторитета в августе 2003 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, один из криминальных авторитетов Владивостока заказал убийство активного члена противоборствующей группировки. Он нанял исполнителя, пообещав вознаграждение, и привлек еще двоих соучастников для страховки и обеспечения отхода на автомобиле. Фигуранты арендовали квартиру для слежки, изучили распорядок дня жертвы, приобрели автомат АКС-74У и боевые патроны.

28 августа 2003 года у дома по улице Давыдова во Владивостоке исполнитель произвел не менее 19 выстрелов из автомата по автомобилю «Toyota Corolla», в котором находились потерпевшие. Водитель не выжил, а сам криминальный авторитет выжил. На следующий день после покушения исполнитель был убит. Долгое время установить личности соучастников не удавалось.

Выяснилось, что истинным мотивом стала месть за расправу над одним из участников «Трифоновской» банды на бондарном заводе в Дальнереченске в 2003 году.

