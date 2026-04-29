Желание сохранить 500 долларов стоило россиянину жизни

В Калужской области полиция задержала убийцу после 22 лет поисков

В Калужской области правоохранители задержали 58-летнего жителя Дзержинского района по подозрению в расправе над 21-летним знакомым в апреле 2004 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Тогда в заброшенном коллекторе в лесополосе поселка Товарково нашли молодого человека с признаками насильственной смерти. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативники установили причастность к преступлению односельчанина юноши. По версии следствия, мужчина потребовал от пострадавшего 500 долларов в качестве компенсации за то, что тот прикрывался его именем для устрашения знакомого с целью возврата долга. Не дождавшись денег, злоумышленник вывез парня в лес, где расправился.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

