18:55, 29 апреля 2026Россия

Появились подробности о загоревшемся из-за атаки украинских войск НПЗ в Туапсе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Официальный канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Max / ТАСС

Пожарные ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе, возникшее в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ», — говорится в сообщении.

Для ликвидации пришлось нарастить группировку пожарных, а также распределить специалистов по участкам.

В ночь на 28 апреля украинские дроны атаковали Туапсе, из-за чего в городе загорелся нефтеперерабатывающий завод. После удара пришлось эвакуировать часть граждан, проживающих в домах рядом с предприятием.

