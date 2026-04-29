19:00, 29 апреля 2026

Пугающую деревянную куклу продали с аукциона за 300 тысяч рублей

Антонина Черташ
Фото: Nirat.pix / Shutterstock / Fotodom

На аукционе в английском графстве Дербишир с молотка ушла пугающая деревянная кукла начала XIX века. Об этом сообщает BBC News.

Покупатель приобрел антикварную куклу за рекордные три тысячи фунтов стерлингов (чуть больше 300 тысяч рублей). При этом аукционисты ожидали выручить за нее не больше 300 фунтов. Торги были стремительными, и в итоге лот достался частному коллекционеру из Великобритании.

Деревянная кукла полностью сохранила оригинальный наряд, включая соломенную шляпку, кремовое шелковое платье, пояс из перламутра и красные кожаные туфельки. Обычно таких кукол делали вручную из деревянных колышков или небольших щепок, поэтому они стоили недорого.

Выяснилось, что нынешний продавец уже приносил эту пугающую деревянную куклу на знаменитую передачу Antiques Roadshow около десяти лет назад. Тогда, в период моды на антикварных кукол, специалисты оценили ее в тысячу фунтов. Аукционный дом Irita Marriott Auctioneers and Valuers, который проводил торги, подтвердил, что это абсолютный рекорд стоимости для подобных изделий.

Ранее Тидж, исследовательница паранормальных явлений из США, рассказала, что одержимые куклы любят ей досаждать во время новогодних праздников. Женщина живет с 54 проклятыми куклами. Они стоят в отдельной комнате, но это не мешает им проказничать.

