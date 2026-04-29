Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:50, 29 апреля 2026

Путин заявил о готовности российских компаний выйти на рынок Конго

Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Компании из России готовы выйти на рынок Конго и видят в этом хорошие перспективы. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

В среду глава государства провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Он отметил, что устойчивая внутриполитическая ситуация является привлекательной для российского бизнеса, заинтересованного в выходе в Браззавиле.

Путин напомнил, что страны уже активно взаимодействуют в ряде сфер, включая геологоразведку, энергетику, сельское хозяйство и логистику. Также он высказался о гуманитарном сотрудничестве — РФ за последние годы подготовила и направила в Конго около 8 тысяч специалистов. Еще 850 студентов продолжают учиться в России в данный момент.

Ранее сообщалось, что в Москве с 25 по 29 апреля пройдет первый форум Международной социалистической сети СОВИНТЕРН, в котором примут участие более ста партий из Африки, Азии, а также Северной и Южной Америки. Речь идет об объединении сил, разделяющих ценности советской цивилизации, комментировал зампред Госдумы Александр Бабаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина выставила Израилю требование из-за России

    Mercedes Киркорова выставили на продажу за миллиард рублей

    В Москве появится новый трамвайный маршрут

    Пользу модного протеинового хлеба оценили

    В США признали способность «Хвасонов» КНДР продавить американскую оборону

    Белоусов обратился к российским военным

    Россиянин выиграл почти полмиллиона рублей на хоккейных матчах

    Британия ответила на высылку сотрудника посольства в России

    В России родители пришли за ребенком в детсад и обнаружили воспитательницу спящей

    Раскрыты последствия похолодания для клещей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok