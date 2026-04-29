Путин заявил о готовности российских компаний выйти на рынок Конго

Путин: Российские компании заинтересованы в выходе на рынок Конго

Компании из России готовы выйти на рынок Конго и видят в этом хорошие перспективы. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

В среду глава государства провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Он отметил, что устойчивая внутриполитическая ситуация является привлекательной для российского бизнеса, заинтересованного в выходе в Браззавиле.

Путин напомнил, что страны уже активно взаимодействуют в ряде сфер, включая геологоразведку, энергетику, сельское хозяйство и логистику. Также он высказался о гуманитарном сотрудничестве — РФ за последние годы подготовила и направила в Конго около 8 тысяч специалистов. Еще 850 студентов продолжают учиться в России в данный момент.

Ранее сообщалось, что в Москве с 25 по 29 апреля пройдет первый форум Международной социалистической сети СОВИНТЕРН, в котором примут участие более ста партий из Африки, Азии, а также Северной и Южной Америки. Речь идет об объединении сил, разделяющих ценности советской цивилизации, комментировал зампред Госдумы Александр Бабаков.