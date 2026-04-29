Путин заявил о наступившем переломном моменте в России

Путин: Россия сегодня переживает переломный момент

Президент России Владимир Путин во время совещания по обеспечению безопасности на выборах заявил о том, что страна на сегодняшний день переживает переломный исторический момент. Речь главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

«Понимаю, что нагрузка на личный состав очень большая, знаю об этом, но все мы также понимаем, что служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, – это все-таки особая, почетная миссия», — отметил Путин.

Президент добавил, что очень рассчитывает и надеется на участников совещания. А также попросил руководство и личный состав всех органов правопорядка выполнять свои обязанности предельно ответственно, понимая важность избирательной кампании для России.

Кроме того, Владимир Путин потребовал жестко пресекать провокации в предвыборный период.