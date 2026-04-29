14:49, 29 апреля 2026

Россиянка раскрыла неожиданные минусы пластики носа

Блогерша Надежда: Первые полгода после ринопластики нужно спать на спине
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фитнес-блогерша Надежда из Дедовска раскрыла неожиданные минусы пластики носа. Ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша nadi_beauty_studio рассказала, что полгода назад прибегла к коррекции формы носа хирургическим путем, однако столкнулась с неожиданными последствиями. «Об этом не говорят многие, и я так долго ждала [операции], а когда получила, то обалдела, так скажу», — заявила она.

В первую очередь Надежда предупредила, что первые шесть месяцев после ринопластики нужно спать на спине, а также беречь нос, который может задеть партнер или домашнее животное. Помимо этого, россиянка посоветовала обзавестись предметами гардероба с широкой горловиной. «Знаю, что даже кофту с горлом носить некомфортно, чуть задел — и кончик чувствует всю боль. Нос после операции хрустальный», — объяснила она.

При этом женщина подчеркнула, что о пластике не жалеет.

Ранее в апреле нос девушки после пластики взорвал интернет. Агент по недвижимости Наталья Михайлова из Ростова-на-Дону сняла перед камерой наложенную после операции на нос лангету.

