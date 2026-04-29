Россельхознадзор предупредил о риске купить семена борщевика Сосновского

Россиян предупредили о риске случайно купить семена опасного растения. Как заявила в беседе с ТАСС начальник управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова, недобросовестные продавцы пытаются реализовать на маркетплейсах семена борщевика Сосновского.

Она отметила, что под видом обыкновенного борщевика, который используется в кулинарии, покупателям могут продать сорняк, за распространение которого на участках предусмотрены штрафы.

Захарова отметила, что ведомство продолжит работу, чтобы дачники и сельские жители не оказались случайными нарушителями законодательства, вырастив на участке борщевик Сосновского.

Ранее дачников предупредили о штрафах за борщевик. Если он разрастется на соседние участки, их владельцы имеют право обратиться в органы местного самоуправления и Россельхознадзор.