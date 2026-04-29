Россиян предупредили о штрафе за выброс некоторых отходов в контейнер

Юрист Георгиева: В контейнер для мусора нельзя выбрасывать лекарства

Просроченные лекарства, аккумуляторы и лампы с ртутью нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер. О штрафе за такое нарушение россиян предупредила юрист Алла Георгиева в беседе с агентством «Москва 24».

По словам эксперта, в бак также нельзя помещать отходы, которые способны его повредить. Это в том числе строительный мусор или слишком крупные предметы. Полный перечень того, что не подлежит утилизации обычным способом, можно найти в постановлении правительства РФ № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами».

Нарушителям грозит штраф за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Сумма составит 2-3 тысячи рублей для граждан, 10-30 тысяч рублей для должностных лиц и 100-250 тысяч рублей для юридических.

Георгиева предупредила, что если уже оштрафованное лицо в течение года снова нарушит тот же закон, сумма взыскания увеличится до 3-5 тысяч, 30-40 тысяч и 250-400 тысяч рублей соответственно. Если выброшенные в неположенном месте отходы нанесли ущерб, его также придется возместить.

Ранее россиянам напомнили о наказании за выброс мусора из окна. В некоторых ситуациях можно получить до трех лет лишения свободы.