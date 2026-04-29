ВС РФ начали наступление под Волчанском Харьковской области и заняли Землянки

Российские войска начали наступление под Волчанском Харьковской области и заняли населенный пункт Землянки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части освободили Землянки», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска успешно отражают попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине рассказали о продвижении российских войск на гуляйпольском направлении. По словам украинского военного эксперта Константина Машовца, Вооруженные силы России наступают по направлению к городу Орехову.