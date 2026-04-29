На Украине признали продвижение ВС России на одном направлении

Машовец: ВС России продолжают продвижение на гуляйпольском направлении

Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвижение на гуляйпольском направлении. Об этом сообщил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, наступление проходит в сторону Орехова. «Угроза охвата Ореховского района обороны с северо-востока, востока и юго-востока остается вполне реальной», — уточнил он.

Машовец добавляет, что именно взятие Орехова может стать ключевой задачей для армии России. Это, отмечает эксперт, откроет дорогу к Запорожью.

Ранее Российские войска активизировали наступление в Запорожье. Уточняется, оно проходит в районе Верхней Терсы.