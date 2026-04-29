Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:55, 29 апреля 2026

На Украине признали продвижение ВС России на одном направлении

Машовец: ВС России продолжают продвижение на гуляйпольском направлении
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвижение на гуляйпольском направлении. Об этом сообщил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, наступление проходит в сторону Орехова. «Угроза охвата Ореховского района обороны с северо-востока, востока и юго-востока остается вполне реальной», — уточнил он.

Машовец добавляет, что именно взятие Орехова может стать ключевой задачей для армии России. Это, отмечает эксперт, откроет дорогу к Запорожью.

Ранее Российские войска активизировали наступление в Запорожье. Уточняется, оно проходит в районе Верхней Терсы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok