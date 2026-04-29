11:29, 29 апреля 2026Россия

Российский боец СВО рассказал о выставленной ВСУ за его голову цене в 800 тысяч долларов

RT: Боец СВО заявил о выставленной ВСУ за него цене в 800 тысяч долларов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «RT на русском»

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Погранец рассказал о выставленной Вооруженными силами Украины (ВСУ) за его голову цене в 800 тысяч долларов. Его историю публикует RT.

Сейчас военному 54 года. В 2014 году он вступил в ряды ополчения в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, тогда все шли с одной целью: защитить дом, памятники, историю и не допустить фашизм на свою землю. Сейчас он продолжает службу в зоне СВО.

Практически сразу он был внесен в списки на сайте «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России). «Терроризм, сепаратизм, полевой командир», — объяснил Погранец, в чем его обвиняет киевский режим.

По его словам, баннеры с его фотографиями висели по всему Краматорску. Об этом он узнал случайно. «Была такая история. В отпуск поехал в Москву. Встретился там с волонтерами. И одна девчонка говорит, мол, знает меня. Рассказала, что часто ездит в Краматорск, и там мой портрет на каждом столбе висит», — рассказал собеседник издания.

Погранец отметил, что цена за его жизнь поднялась после уничтожения техники ВСУ, в том числе во время боев в Ясиноватой.

Ранее российские добровольцы сбили четыре дрона ВСУ на 800 тысяч долларов. Сообщалось, что стоимость одного беспилотника «Лютый» превышает 200 тысяч долларов (более 15,3 миллиона рублей).

