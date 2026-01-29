Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:00, 29 января 2026Бывший СССР

Российские добровольцы сбили четыре «Лютых» дрона ВСУ на 800 тысяч долларов

Добровольческий корпус сбил за сутки четыре дрона «Лютый» на 800 тысяч долларов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские добровольцы из бригады «Север V» сбили за сутки четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) общей стоимостью 800 тысяч долларов (более 62 миллионов рублей). Об успехах военных «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, в составе которого сражается это подразделение.

Украинские подразделения в конце января пытались запустить через Луганскую народную республику (ЛНР) на территорию Ростовской области тяжелые дроны-камикадзе АН-196 «Лютый». Однако бойцы мобильной группы зафиксировали БПЛА при помощи осветительных приборов, после чего стрелки открыли по ним шквальный огонь.

«В эту ночь бойцы бригады смогли уничтожить не менее четырех БПЛА "Лютый", каждый из которых нес на себе более 50 килограммов тротила. Именно такими дронами киевский режим чаще всего наносит удары по российским энергетическим объектам и по жилым кварталам приграничных с зоной СВО городов России», — уточнили в Добровольческом корпусе.

Стоимость одного беспилотника «Лютый» превышает 200 тысяч долларов (более 15,3 миллиона рублей).

Ранее российские военнослужащие уничтожили украинский надводный беспилотник. В сети были опубликованы кадры удара по нему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина должна изменить границы, отдав Донбасс». В Раде сделали резонансное заявление. Что ожидают от Киева?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Венесуэла согласилась ежемесячно предоставлять «бюджет» Трампу

    У России и НАТО остался только экстренный канал коммуникаций

    Во французской партии произошел раскол из-за отношений с Россией

    Бывший российский депутат пожаловался на здоровье и потерю веса в СИЗО

    Трамп сделает заявление

    В России вспомнили слова Жириновского о дате окончания СВО

    Рыбаки застали двух женщин и мужчину за сексом на скалах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok