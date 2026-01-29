Российские добровольцы сбили четыре «Лютых» дрона ВСУ на 800 тысяч долларов

Российские добровольцы из бригады «Север V» сбили за сутки четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) общей стоимостью 800 тысяч долларов (более 62 миллионов рублей). Об успехах военных «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, в составе которого сражается это подразделение.

Украинские подразделения в конце января пытались запустить через Луганскую народную республику (ЛНР) на территорию Ростовской области тяжелые дроны-камикадзе АН-196 «Лютый». Однако бойцы мобильной группы зафиксировали БПЛА при помощи осветительных приборов, после чего стрелки открыли по ним шквальный огонь.

«В эту ночь бойцы бригады смогли уничтожить не менее четырех БПЛА "Лютый", каждый из которых нес на себе более 50 килограммов тротила. Именно такими дронами киевский режим чаще всего наносит удары по российским энергетическим объектам и по жилым кварталам приграничных с зоной СВО городов России», — уточнили в Добровольческом корпусе.

Стоимость одного беспилотника «Лютый» превышает 200 тысяч долларов (более 15,3 миллиона рублей).

Ранее российские военнослужащие уничтожили украинский надводный беспилотник. В сети были опубликованы кадры удара по нему.