Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 29 апреля 2026Россия

Российский военный рассказал о ротации на машинах с украинскими флагами под носом ВСУ

RT: Российские военные проводили ротацию в ДНР под украинскими флагами
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: «RT на русском»

В 2014 году российские военные под украинскими флагами заезжали на Саур-Могилу в Горловском районе Донецкой народной республики (ДНР) и под носом Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводили ротацию. Об этом в беседе с RT рассказал боец с позывным Погранец.

Сейчас военному 54 года. В 2014 году он вступил в ряды ополчения в Донецкой Народной Республике (ДНР), а теперь продолжает службу в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам собеседника издания, проводить ротацию под украинскими флагами им приходилось, потому что они находились в окружении ВСУ.

«На тот момент село Степановка заняли ВСУ. Помню, что подъезжая, приходилось полностью снимать все георгиевские ленты с автоматов, с погон, убирать флаги с техники и выставлять флаги Украины. Техника военная была без номеров. Заехали на позицию, с кузова крикнули: "Хлопцы, здорова!", сделали ротацию и ребят таким же макаром вывозили назад», — вспомнил Погранец.

Ранее сообщалось, что боец СВО Дмитрий Бирюков приехал на позиции Вооруженных сил России на украинской машине с солдатами ВСУ. Как пояснили в Минобороны России, важные документы и трое пленных были доставлены в расположение наших войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok