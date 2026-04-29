Росстат зафиксировал рекордные зарплаты в табачной отрасли

ТАСС: Доходы производителей табака в России выросли до 355 тысяч рублей

Производители табачных изделий возглавили рейтинг самых высоких средних зарплат в России за февраль 2026 года. Их доход в месяц составил почти 355 тысяч рублей, сообщил ТАСС, проанализировав сведения Федеральной службы государственной статистики.

По данным Росстата, в середине первого квартала 2026-го средний размер зарплаты табачников достиг 354,9 тысячи рублей.

Кроме того, отметку в 200 тысяч рублей по части средних зарплат преодолели работники, задействованные в добыче нефти и газа, в IT (информации и связи), финансовом секторе и страховании. В этом же перечне оказались сотрудники авиации (воздушный и космический транспорт).

Еще в октябре прошлого года зарплата производителей табака была ниже и составляла 206,2 тысячи рублей. Первыми в рейтинге самых высоких зарплат тогда были финансисты — их доход составлял 221,9 тысячи. Средний доход нефтяников и газовщиков оценивался тогда в 200,3 тысячи.