Средняя зарплата в трех отраслях в России превысила 200 тысяч рублей

Средняя ежемесячная зарплата превысила 200 тысяч рублей в трех отраслях экономики России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В тройку самых высоких зарплат вошли компании, занимающиеся финансами и страхованием, производством табака и добычей нефтегаза. В июле финансисты в среднем получили 221,9 тысячи, производители табачных изделий – 206,2 тысячи, а нефтяники и газовщики – 200,3 тысячи рублей.

Больше 150 тысяч рублей, при этом, начислили работникам четырех сфер — информации и связи, добычи металлических руд, научных исследований и разработок, рыболовства и рыбоводства. А средняя зарплата выше 100 тысяч рублей была выплачена сотрудникам из 16 сфер экономики. Среди них – металлурги, автопроизводители и производители лекарств.

Всего за год средняя ежемесячная зарплата россиян выросла почти на 15 тысяч рублей – с 85 тысяч до 99,3 тысячи рублей. В агентстве добавили, что среднемесячная зарплата считается с учетом премий и до вычета налогов.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в стране в первой половине 2025 года составил 23 тысячи рублей — это 24 процента от уровня зарплат.