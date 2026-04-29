07:42, 29 апреля 2026Путешествия

Самолет вернулся в российский город из-за возможной поломки

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Воздушное судно, выполнявшее рейс по маршруту ХабаровскНиколаевск-на-Амуре — Охотск, после вылета было вынуждено вернуться обратно. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила Дальневосточная транспортная прокуратура, через некоторое время после взлета экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Хабаровска.

На борту находились 37 человек. Повторный вылет по маршруту запланирован на четверг, 30 апреля. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов.

Ранее двигатель пассажирского самолета взорвался при взлете и попал на видео. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Delta.

