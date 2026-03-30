Двигатель пассажирского самолета взорвался при взлете и попал на видео

The Sun: Двигатель самолета Delta взорвался при взлете в аэропорту США

Двигатель пассажирского самолета взорвался при взлете в аэропорту США и попал на видео. Об этом стало известно The Sun.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Delta Air Lines в Атланту. Очевидцы заметили искры и огонь в иллюминаторе воздушного судна. На опубликованном в сети ролике путешественники кричат, наблюдая за тем, как пылает левая турбина.

Капитан воздушного судна подал сигнал бедствия и сообщил клиентам компании, что самолет устойчив для посадки. Лайнер благополучно приземлился на аэродроме. Пожар ликвидировали. О пострадавших не сообщается.

Ранее эвакуация пассажиров из самолета с горящим двигателем в США попала на видео. Возгорание случилось на борту United Airlines.