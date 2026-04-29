Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:41, 29 апреля 2026

Семейная пара россиян расправилась с годовалым ребенком

В Краснодарском крае осудили семейную пару за убийство малолетнего
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае осудили семейную пару за расправу над малолетним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они признаны виновными по статье 105 («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, ночью 1 сентября 2020 года на почве личных неприязненных отношений к годовалому сыну подсудимой из-за нехватки денежных средств на его содержание и отсутствия желания искать источники дохода женщина и ее сожитель решили с ним расправиться.

Они вывезли его в лесной массив рядом с Крымском и лишили возможности дышать, после чего по очереди ударили головой о землю и оставили в лесу. До 2025 года им удавалось скрывать расправу, пока социальные службы не приехали по месту жительства для проверки жилищно-бытовых условий. Они обнаружили двоих детей в возрасте четыре года и три месяца, а насчет старшего ребенка ответить не могли.

На судебном заседании женщина настаивала на непричастности к преступлению, а мужчина полностью признал вину.

Суд приговорил подсудимую к 15 годам колонии общего режима, а мужчину к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин получил восемь лет колонии из-за сигареты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok