19:23, 28 апреля 2026

Россиянин получил восемь лет колонии из-за сигареты

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

В Подмосковье осудили мужчину за расправу над соседом из-за сигареты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, ночью 30 августа 2024 года в деревне Осипово городского округа Солнечногорск между соседями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Поводом стало оскорбление со стороны пострадавшего и его отказ угостить подсудимого сигаретой.

В ходе конфликта мужчина взял принесенный с собой нож и нанес пострадавшему не менее пяти ударов в грудь и плечо. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что совершивший двойную расправу россиянин вернулся на место преступления спустя 25 лет.

    Последние новости

    В МИД России отреагировали на заявление Мерца об уступках Украины

    Московичам перечислили обязательные работы на даче в майские праздники

    Россиянин получил 6,5 года за комментарий в мессенджере

    Кита Тимми решили погрузить на баржу и отвезти в Атлантический океан

    КСИР уличили в захвате власти в Иране

    В выходе ОАЭ из ОПЕК увидели подтверждение одной тенденции

    Шесть человек погибли при сходе снега на руднике в российском регионе

    В России захотели создать новый реестр

    Россия создаст двойник города в дальнем космосе

    В российском городе ураганный ветер снес крышу дома и скамейки

    Все новости
