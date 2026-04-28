Россиянин получил восемь лет колонии из-за сигареты

В Подмосковье осудили мужчину за расправу над соседом из-за сигареты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, ночью 30 августа 2024 года в деревне Осипово городского округа Солнечногорск между соседями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Поводом стало оскорбление со стороны пострадавшего и его отказ угостить подсудимого сигаретой.

В ходе конфликта мужчина взял принесенный с собой нож и нанес пострадавшему не менее пяти ударов в грудь и плечо. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

