14:33, 29 апреля 2026Силовые структуры

Сообщивший о теракте россиянин попал под следствие

В Москве задержали мужчину за ложное сообщение об угрозе теракта
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

В Москве задержали мужчину за ложное сообщение об угрозе теракта. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о якобы готовившемся теракте на станции метро «Римская» столичного метрополитена. Проверка сообщения не подтвердила угрозу.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками ППС полиции на Московском метрополитене установили личность и задержали 55-летнего жителя Краснодарского края.

Задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что раскрыты последствия для «заминировавшего» поезд россиянина.

