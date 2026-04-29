Среди трех претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ оказались два россиянина

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:27, 29 апреля 2026Спорт

Василевский и Сорокин вошли в список претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем сайте объявила список трех номинантов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата.

В список вошли россияне Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»). Третьим претендентом стал американский голкипер «Бостон Брюинс» Джереми Свейман.

Василевский является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Кроме того, он уже выигрывал «Везина Трофи» в 2019 году. Сорокин не побеждал в НХЛ и не удостаивался личной награды.

Два последних сезона «Везина Трофи» доставался американскому голкиперу «Виннипег Джетс» Коннору Хеллебайку. В этом году он не попал в список претендентов на трофей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok