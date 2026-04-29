07:59, 29 апреля 2026Мир

Стало известно о сомнениях Трампа по Ирану

WSJ: Трамп получает противоречивые советы по Ирану
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Aaron Chown / Reuters

Президент США Дональд Трамп получает противоречивые советы от своей команды относительно дальнейших действий в отношении Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, часть чиновников и союзников главы Белого дома, включая сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выступают за продолжение жесткого давления на Тегеран.

Другие, в том числе близкие к президенту бизнесмены, предупреждают, что новая война или закрытие Ормузского пролива могут нанести серьезный удар по американской экономике и политическим позициям Трампа перед промежуточными выборами в ноябре этого года.

При этом сообщается, что глава Белого дома пока не готов отказаться от требования к Ирану по поводу приостановления обогащения урана на 20 лет.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил своим помощникам подготовить план продолжительной блокады Ирана. Политик считает, что возобновление бомбардировок или выход из конфликта несет в себе больше рисков для Соединенных Штатов, чем продолжение блокады.

