23:25, 29 апреля 2026

Стало известно об истерике Зеленского после слов Вэнса об Украине

Зеленский в интервью Newsmax раскритиковал позицию Вэнса по поддержке Украины
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax раскритиковал американского вице-президента Джей Ди Вэнса за то, что тот выступает против продолжения американской помощи Украине.

«Если он гордится тем, что не помогает нам, значит, он помогает русским», — подчеркнул Зеленский.

Вэнс 15 апреля, выступая на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии, подтвердил свою прежнюю позицию о необходимости прекратить финансовую поддержку Киеву, отметив, что США не должны финансировать украинский конфликт.

До этого Вэнс заявил, что прекращение прямых поставок оружия Украине стало одним из главных достижений администрации президента США Дональда Трампа.

    Последние новости

    Стало известно об истерике Зеленского после слов Вэнса об Украине

    Названы самые популярные ловушки мошенников для туристов

    Трамп предложил Путину небольшое перемирие на Украине

    «Арсенал» и «Атлетико» благодаря двум пенальти сыграли вничью в первом матче 1/2 финала ЛЧ

    «Разрушительные последствия». Как медицинский туризм в Турцию оборачивается потерей органов и зубов

    В российском регионе произошли взрывы

    В США допустили завершение конфликта на Украине переходом Одессы к России

    У бывшего замминистра транспорта взыскали свыше шести миллиардов рублей

    Внучка Гурченко показала редкое фото из Москвы

    Санду обвинили в госизмене

    Все новости
