Стало известно об истерике Зеленского после слов Вэнса об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax раскритиковал американского вице-президента Джей Ди Вэнса за то, что тот выступает против продолжения американской помощи Украине.

«Если он гордится тем, что не помогает нам, значит, он помогает русским», — подчеркнул Зеленский.

Вэнс 15 апреля, выступая на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии, подтвердил свою прежнюю позицию о необходимости прекратить финансовую поддержку Киеву, отметив, что США не должны финансировать украинский конфликт.

До этого Вэнс заявил, что прекращение прямых поставок оружия Украине стало одним из главных достижений администрации президента США Дональда Трампа.