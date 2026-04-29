Турция резко подняла стоимость оформления ВНЖ для россиян

Стоимость оформления двухлетнего ВНЖ для россиян в Турции выросла до $1,3 тыс.

Власти Турции в несколько раз подняли стоимость оформления вида на жительство (ВНЖ) для россиян. Теперь его стоимость для взрослого россиянина составляет около 1,3 тысячи долларов на два года, передает РИА Новости со ссылкой на юристов.

Ранее ценник был почти в девять раз ниже — 144 доллара, пишет издание. В службе поддержки иностранцев при Департаменте миграции отказались от объяснений. Там лишь отметили, что на стоимость влияет ряд факторов: гражданство, возраст и тип ВНЖ.

Оформление туристического ВНЖ сроком на год также подорожало: до 620 долларов, против 44 долларов. Для несовершеннолетних вид на жительство теперь обойдется в 637 долларов. Собеседники агентства отметили, что новые данные отражены в анкетах, которые подают россияне.

В стоимость пошлины входит сам сбор за ВНЖ и цена изготовления карточки. Последняя также выросла, еще в январе перешагнув отметку в 40 долларов.

Ранее сообщалось, что в марте немецкие банки начали экстренно закрывать счета россиян. В первую очередь это коснулось тех граждан, кто в короткие сроки не смог предоставить в ответ на запрос действующий вид на жительство. В ряде случаев менеджеры кредитных организаций давали понять, что проблема в самом наличии российского паспорта.