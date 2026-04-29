У коррупционеров в Москве стали изымать больше активов

Прокурор Жук: Сумма исков об изъятии имущества у коррупционеров выросла в 5 раз

За 2025 год столичные прокуроры предъявили 35 исков о конфискации активов у коррупционеров на более чем 4,5 миллиарда рублей — это в пять раз больше, чем годом ранее. Об этом заявил прокурор Москвы Максим Жук в рамках заседания межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции, сообщили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре.

По словам прокурора, такие иски — эффективный способ изъятия имущества у коррупционеров и обращения его в доход страны. «Важно в каждом случае принимать меры к изъятию в доход государства имущества, полученного коррупционным путем или приобретенного на неподтвержденные доходы, контролировать фактическое исполнение судебных решений — то есть реальное обращение имущества коррупционеров в доход государства», — заявил он.

Как добавил Жук, за первые месяцы 2026 года столичные прокуроры заявили уже 13 исков на сумму 1,3 миллиарда рублей. Работа на этом направлении продолжается.

