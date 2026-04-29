Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:36, 29 апреля 2026Мир

В ЕС оценили замену Орбана

Politico: ЕС оценил политику Мадьяра и пошлет ему сигнал о поддержке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейский союз (ЕС) оценил политику лидера победившей на венгерских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра и пошлет ему сигнал о поддержке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Встреча с [председателем Еврокомиссии Урсулой] фон дер Ляйен в среду "пошлет сигнал" доброй воли в адрес Мадьяра, поскольку он стремится свернуть политику эпохи [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана», — отмечают авторы материала, сославшись на неназванного европейского чиновника.

По словам лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера, ЕС «должен будет оказать доверие этому новому правительству» Венгрии. Он добавил, что Мадьяр «добьется результатов не потому, что этого требует Европа, а потому, что этого требовали венгерские граждане».

Ранее Мадьяр заявил, что в июне начнет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok