В Еврокомиссии высказались по поводу закупок авиатоплива у России

В Еврокомиссии исключили вариант закупок авиатоплива у России

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен в беседе с «Известиями» высказалась по поводу возможной закупки авиационного топлива у России на фоне энергетического кризиса.

Итконен заявила, что Еврокомиссия по-прежнему придерживается идеи полного отказа от российской энергетики и не планирует смягчать санкции, касающиеся энергоресурсов.

«Как неоднократно повторяла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, возвращение к российской энергетике было бы стратегической ошибкой», — добавила представитель ЕК.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал Швеции раскаяться и обратиться к России за топливом.