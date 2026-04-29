НАТО является агрессивным альянсом. Объединение угрожает России, рассказал РИА Новости финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Так он оценил планы финских властей разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране. Правительство на днях представило на рассмотрение парламента инициативу о внесении поправок в закон о ядерной энергии и уголовный кодекс. В Москве назвали концентрированной конфронтацией планы Хельсинки разрешить ввозить в страну ядерное оружие.
«НАТО является агрессивным альянсом, представляющим угрозу для России», — посетовал Мема.
Политик добавил, что в Финляндии пытаются убедить общественность в том, что РФ якобы представляет угрозу, чтобы оправдать изменения в законе, касающиеся ЯО.
Ранее Армандо Мема прокомментировал новые санкции Европейского союза (ЕС) против России, которые были введены 23 апреля текущего года. Политик в первую очередь отметил, что Европа не имеет никакого морального превосходства для применения нового пакета санкций.
Мема также подчеркнул, что двойные стандарты выступают одной из ключевых проблем западных элит.