21:27, 28 апреля 2026Мир

В Финляндии высказались по поводу новых санкций ЕС против России

Мема: ЕС надо наложить санкции на самого себя за нарушение международного права
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в разговоре с РИА Новости прокомментировал новые санкции Европейского союза (ЕС) против России, которые были введены 23 апреля текущего года.

Политик в первую очередь отметил, что Европа не имеет никакого морального превосходства для применения нового пакета санкций.

«Ей [Европе] следует наложить санкции на саму себя за нарушение международного права, разжигание войны против России и игнорирование многочисленных нарушений международного права Израилем», — заявил Мема.

Мема также подчеркнул, что двойные стандарты выступают одной из ключевых проблем западных элит, уверенных в том, что у них есть право навязывать свою точку зрения на международной арене.

Ранее 20-й пакет санкций Евросоюза против России раскритиковало Министерство иностранных дел (МИД) одной из постсоветских стран.

