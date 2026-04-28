Постсоветская страна раскритиковала ЕС из-за пакета санкций против России

МИД Киргизии обвинил ЕС в подрыве сотрудничества из-за санкций

МИД Киргизии раскритиковал Евросоюз (ЕС) в подрыве сотрудничества из-за 20-го пакета санкций против России, который запрещает экспорт в республику станков с цифровым управлением. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба дипломатического ведомства постсоветской страны.

«С сожалением восприняло сообщения о включении юридических лиц Киргизской Республики в 20-й пакет санкций Европейского союза против Российской Федерации», — говорится в публикации.

В МИД отметили, что позиция ЕС подрывает атмосферу доверия, а также противоречит заявлениям о приверженности Брюсселя сотрудничеству с Бишкеком.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включен запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 нефтеперерабатывающих заводов из России и 16 зарубежных компаний.