Постсоветская страна раскритиковала ЕС из-за пакета санкций против России

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:32, 28 апреля 2026

МИД Киргизии обвинил ЕС в подрыве сотрудничества из-за санкций
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

МИД Киргизии раскритиковал Евросоюз (ЕС) в подрыве сотрудничества из-за 20-го пакета санкций против России, который запрещает экспорт в республику станков с цифровым управлением. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба дипломатического ведомства постсоветской страны.

«С сожалением восприняло сообщения о включении юридических лиц Киргизской Республики в 20-й пакет санкций Европейского союза против Российской Федерации», — говорится в публикации.

В МИД отметили, что позиция ЕС подрывает атмосферу доверия, а также противоречит заявлениям о приверженности Брюсселя сотрудничеству с Бишкеком.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включен запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 нефтеперерабатывающих заводов из России и 16 зарубежных компаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление после мощных взрывов в Туапсе из-за атаки ВСУ

    Власти заявили о серьезном ЧП в атакованном ВСУ Туапсе

    В родном городе Зеленского сообщили об ударе по важному объекту

    Ким Чен Ын назвал героями совершивших теракт самоубийства солдат в Курске

    На Украине назвали заявление Мерца ультиматумом Зеленскому

    Власти раскрыли масштаб повреждений в элитном доме в российском городе после взрыва БПЛА

    ВСУ перебросили боевиков «Азова» в Сумскую область

    Россияне набрали пять очков в матче плей-офф НХЛ

    66-летний телеведущий перестал скрывать тяжелую болезнь

    Студентка за деньги встречалась с родным отцом и забеременела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok