В Госдуме возмутились отсутствием бесплатной медицинской помощи для ряда россиян

Депутат Панеш: Пора узнать, почему гипертоники недополучили бесплатные тонометры

В январе 2026 года Правительство РФ включило в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи обеспечение пациентов с диабетом и гипертонией приборами для контроля уровня сахара и давления, однако на практике работает только половина нормы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»).

Парламентарий отметил, что диабетики давно получают глюкометры и тест-полоски, а гипертоники до сих пор не видят бесплатных тонометров. По его словам, пора разобраться, почему федеральное постановление игнорируется, и принять меры.

«Исследование, проведенное в феврале 2026 года, показало: 80 процентов пациентов никогда не получали бесплатные приборы или расходные материалы по ОМС. Причины просты: в медицинских организациях не предлагают (33 процента), не хватает информации о программе (25 процентов). Фактически региональные системы здравоохранения либо не знают о новой норме, либо не торопятся ее исполнять», — заявил Панеш.

Депутат предложил внести изменения в программу государственных гарантий, обязав регионы ежеквартально отчитываться о количестве выданных тонометров пациентам с гипертонией. Также он считает, что надо установить административную ответственность для руководителей медицинских организаций за неисполнение программы государственных гарантий в части обеспечения пациентов приборами дистанционного мониторинга.

«Необходимо разработать единый федеральный порядок предоставления тонометров для гипертоников: определить категории пациентов, имеющих право на получение прибора (например, пациенты после инфаркта и инсульта, с хронической сердечной недостаточностью), а также условия и сроки предоставления. Также важно провести разъяснительную кампанию среди врачей первичного звена и пациентов о праве на бесплатное получение тонометров в рамках дистанционного наблюдения по ОМС», — добавил Панеш.

