13:02, 29 апреля 2026

В Госдуме возмутились отсутствием бесплатной медицинской помощи для ряда россиян

Депутат Панеш: Пора узнать, почему гипертоники недополучили бесплатные тонометры
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В январе 2026 года Правительство РФ включило в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи обеспечение пациентов с диабетом и гипертонией приборами для контроля уровня сахара и давления, однако на практике работает только половина нормы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»).

Парламентарий отметил, что диабетики давно получают глюкометры и тест-полоски, а гипертоники до сих пор не видят бесплатных тонометров. По его словам, пора разобраться, почему федеральное постановление игнорируется, и принять меры.

«Исследование, проведенное в феврале 2026 года, показало: 80 процентов пациентов никогда не получали бесплатные приборы или расходные материалы по ОМС. Причины просты: в медицинских организациях не предлагают (33 процента), не хватает информации о программе (25 процентов). Фактически региональные системы здравоохранения либо не знают о новой норме, либо не торопятся ее исполнять», — заявил Панеш.

Материалы по теме:
В России гарантирована бесплатная диспансеризация. Как ее совместить с работой?
В России гарантирована бесплатная диспансеризация.Как ее совместить с работой?
20 января 2026
Льготы и выплаты для инвалидов в 2026 году. Как получить к пенсии дополнительные преференции и скидки от государства
Льготы и выплаты для инвалидов в 2026 году.Как получить к пенсии дополнительные преференции и скидки от государства
22 января 2026
«Масштаб колоссальный» Как «тихая пандемия» поразила миллионы россиян?
«Масштаб колоссальный»Как «тихая пандемия» поразила миллионы россиян?
2 апреля 2026

Депутат предложил внести изменения в программу государственных гарантий, обязав регионы ежеквартально отчитываться о количестве выданных тонометров пациентам с гипертонией. Также он считает, что надо установить административную ответственность для руководителей медицинских организаций за неисполнение программы государственных гарантий в части обеспечения пациентов приборами дистанционного мониторинга.

«Необходимо разработать единый федеральный порядок предоставления тонометров для гипертоников: определить категории пациентов, имеющих право на получение прибора (например, пациенты после инфаркта и инсульта, с хронической сердечной недостаточностью), а также условия и сроки предоставления. Также важно провести разъяснительную кампанию среди врачей первичного звена и пациентов о праве на бесплатное получение тонометров в рамках дистанционного наблюдения по ОМС», — добавил Панеш.

Ранее россиянам рассказали о переносе выплат пенсий из-за майских праздников. В связи с праздничными днями график выплаты пенсий и детских пособий скорректируют, заявил депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

    Последние новости

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы. ВСУ вторую неделю атакуют Туапсе. Что там происходит?

    В Кремле высказались о перспективах ОПЕК+ после ухода ОАЭ

    Иностранец нелегально въехал в Россию и расправился с ребенком

    Поведение Зеленского стало уроком для Мерца

    Разыгравшаяся драма в крымском доме агента Хана попала на видео

    В России ответили на заявление Зеленского об увеличении дальности ударов

    Российского боксера признали чемпионом мира после скандального боя с турком

    Фото принца Уильяма в военной форме вызвало ажиотаж в сети

    В Кремле раскрыли цели атак ВСУ на Туапсе

    Турист упал с лестницы на курорте Европы и пролежал полдня на полу бездыханным

    Все новости
