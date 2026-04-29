10:27, 29 апреля 2026Мир

В Конгрессе США намекнули Карлу III на скандалы с членами его семьи

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Члены Конгресса США получили строгие инструкции по этикету для встречи с королем Великобритании Карлом III, которые следовало бы вручить членам британской королевской семьи во избежание публичных скандалов. С таким заявлением выступила член Палаты представителей (нижней палаты) Конгресса) Лорен Боберт, передает РИА Новости.

«На самом деле это больше похоже на список запретов для самой королевской семьи, чем для членов конгресса. Звучит так, будто это все то, что его семья уже успела натворить», — намекнула конгрессвумен.

Боберт прокомментировала визит Карла III в Вашингтон и сообщила, что конгрессмены получили перед встречей с королем Британии инструкции по этикету, запрещавшие любые физические контакты и разговоры с монархом, а также селфи. Политик высмеяла требования службы протокола и намекнула на скандальные связи членов британской королевской семьи с обвиненным в секс-торговле финансистом Джеффри Эпштейном, включая бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

Ранее эксперт по британской политике и автор Telegram-канала Westminster Василий Егоров назвал в разговоре с «Лентой.ру возможную судьбу премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за скандала вокруг Эпштейна. Он предсказал, что замена премьера может произойти после выборов в парламенты Уэльса и Шотландии, а затем и местные выборы.

    Последние новости

    Судьба кредита Украине на 90 миллиардов евро оказалась под угрозой

    Конкурент Сафонова задумался об уходе из ПСЖ

    Названы популярные среди россиян в 2026 году страны

    Задержание готовившего подрыв руководителя силовых органов в Крыму попало на видео

    Москвичам назвали срок возвращения теплой погоды

    Украинский дрон обнаружили в Казахстане

    Врач назвал неочевидный секрет долголетия известного 99-летнего телеведущего

    ОПЕК спрогнозировали незавидную участь после выхода ОАЭ

    Россия объявила в розыск главу могущественного воровского клана

    Москвичам назвали время схода снега

    Все новости
