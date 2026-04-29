В Конгрессе США намекнули Карлу III на скандалы с членами его семьи

Конгрессвумен Боберт высмеяла протокол встречи с Карлом III в Вашингтоне

Члены Конгресса США получили строгие инструкции по этикету для встречи с королем Великобритании Карлом III, которые следовало бы вручить членам британской королевской семьи во избежание публичных скандалов. С таким заявлением выступила член Палаты представителей (нижней палаты) Конгресса) Лорен Боберт, передает РИА Новости.

«На самом деле это больше похоже на список запретов для самой королевской семьи, чем для членов конгресса. Звучит так, будто это все то, что его семья уже успела натворить», — намекнула конгрессвумен.

Боберт прокомментировала визит Карла III в Вашингтон и сообщила, что конгрессмены получили перед встречей с королем Британии инструкции по этикету, запрещавшие любые физические контакты и разговоры с монархом, а также селфи. Политик высмеяла требования службы протокола и намекнула на скандальные связи членов британской королевской семьи с обвиненным в секс-торговле финансистом Джеффри Эпштейном, включая бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

Ранее эксперт по британской политике и автор Telegram-канала Westminster Василий Егоров назвал в разговоре с «Лентой.ру возможную судьбу премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за скандала вокруг Эпштейна. Он предсказал, что замена премьера может произойти после выборов в парламенты Уэльса и Шотландии, а затем и местные выборы.