Предсказана судьба Стармера из-за скандала вокруг Эпштейна

Аналитик Егоров: Премьер-министр Британии Стармер не покинет пост добровольно

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не согласится покинуть свой пост добровольно даже на фоне ухудшающихся перспектив для партии из-за скандала вокруг публикации файлов американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал эксперт по британской политике и автор Telegram-канала Westminster Василий Егоров.

По словам аналитика, отставка лидера лейбористов возможна лишь в том случае, если тот «исчерпает все возможности и лишится последних союзников» в руководстве партии.

«Но кабинет, судя по всему, пока не готов к такому развитию событий. Как минимум потому, что в ближайшие месяцы на Стармера планируют вылить новую волну негатива. История с Эпштейном далеко не закончена», — сказал Егоров.

Он предсказал, что замена премьера может произойти после выборов в парламенты Уэльса и Шотландии, а затем и местные выборы, которые лейбористы, согласно опросам, должны проиграть.

«На него [Стармера] можно будет справедливо повесить всю ответственность за случившееся. Иллюзий насчет своего будущего партия уже не питает», — заключил эксперт.

После публикации Министерством юстиции США миллионов архивных файлов погибшего американского финансиста Джеффри Эпштейна журналисты обнаружили в них материалы, компрометирующие посла Великобритании в США Питера Мандельсона. В переписках дипломат называл Эпштейна «лучшим другом» и делился с ним конфиденциальной информацией.

Скандал обострился после того, как стало известно: руководство Лейбористской партии, включая самого премьера, знало о связях Мандельсона с Эпштейном, но не предприняло никаких действий. Несмотря на это, Стармер покинуть свой пост отказался.