В Кремле высказались о формате парада Победы в Москве

Песков: Парад на Красной площади состоится, пусть и в усеченном формате

Парад Победы на Красной площади состоится, пусть и в усеченном формате. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что в 2025 году был юбилейный широкоформатный парад, который и должен проходить в круглую дату. «Эта дата не юбилейная», — подчеркнул он.

Песков также пояснил, что отсутствие военной техники на параде 2026 года связано с минимизацией опасности «на фоне террористической угрозы» со стороны Украины.

Ранее Минобороны России сообщило, что колонна военной техники, а также кадеты, суворовцы и нахимовцы не будут участвовать в параде Победы на Красной площади Москвы в связи с оперативной обстановкой. Однако в ведомстве подчеркнули, что в составе пешей колонны продут военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. Кроме того, в ходе авиационной части пролетят самолеты российских пилотажных групп.