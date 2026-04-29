Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 29 апреля 2026Россия

В Кремле высказались о формате парада Победы в Москве

Песков: Парад на Красной площади состоится, пусть и в усеченном формате
Константин Лысяков
Константин Лысяков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Парад Победы на Красной площади состоится, пусть и в усеченном формате. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что в 2025 году был юбилейный широкоформатный парад, который и должен проходить в круглую дату. «Эта дата не юбилейная», — подчеркнул он.

Песков также пояснил, что отсутствие военной техники на параде 2026 года связано с минимизацией опасности «на фоне террористической угрозы» со стороны Украины.

Ранее Минобороны России сообщило, что колонна военной техники, а также кадеты, суворовцы и нахимовцы не будут участвовать в параде Победы на Красной площади Москвы в связи с оперативной обстановкой. Однако в ведомстве подчеркнули, что в составе пешей колонны продут военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. Кроме того, в ходе авиационной части пролетят самолеты российских пилотажных групп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok